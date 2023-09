Europa gespalten: Ist Prostitution normaler Job?

Es war ein ungewöhnlicher Besuch im EU-Parlament: Drei ehemalige Prostituierte, die konsequent als „Überlebende“ bezeichnet wurden, berichteten über ihre Vergangenheit, über ihre Arbeit, die sie nicht als solche verstanden wissen wollen, und über die Gewalt und die Erniedrigung, die ihnen angetan worden ist. „Ich war auf Online-Plattformen tätig, in Wohnungen, in Autos, in Clubs, meine Kunden waren Anwälte, Ärzte, Promis“, berichtet etwa Marie Merklinger aus Deutschland.