Australien erwartet wieder neue Temperaturrekorde

Rauchglocke über Sydney

Da in den vergangenen drei Jahren viel Regen und Überschwemmungen in weiten Landesteilen zu dichtem Unterholz und starkem Graswuchs geführt haben, wird die Vegetation derzeit kontrolliert abgebrannt - so etwa rund um Sydney. Die Millionenstadt liegt schon seit Tagen unter einer Rauchglocke (siehe Video oben), die die Feinstaubwerte stark in die Höhe getrieben hat.