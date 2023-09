Zögern bei Klimamaßnahmen wird teuer für uns alle

Klimaziele rücken in Ferne

Der EZB-Klimastresstest analysiert die Widerstandsfähigkeit von Privathaushalten, Unternehmen und Banken gemessen an drei Übergangsszenarien. Erstens ein „beschleunigter Übergang“ mit dem Vorziehen „grüner“ Investitionen, was zur Reduzierung der Emissionen bis 2030 im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens führen würde.