Zehntausende Juden bei Neujahrsfeier in Ukraine

Prorussische Medien berichten über Anschlagspläne

Die ukrainischen Nachrichtendienste haben auch eine Warnung vor möglichen „russischen Anschlägen“ herausgegeben. Anlass sind Berichte in prorussischen Medien, die wiederum von einer ukrainischen „False Flag“-Operation am Wochenende ausgehen, die den russischen Streitkräften in die Schuhe geschoben werden solle. Das ukrainische Zentrum gegen Desinformation appellierte an die Öffentlichkeit, „ausländische Manipulationsversuche“ nicht zu glauben.