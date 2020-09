An Ukraine-Grenze festsitzende Pilger reisen ab

Viele illegale Übertritte aus Ungarn, Polen und Rumänien

Seit Montag hätten 1216 Menschen, unter ihnen 337 Kinder, versucht, die Grenze von Weißrussland in die Ukraine zu überqueren, erklärte der weißrussische Grenzschutz. Die Behörde stellte den Menschen Lebensmittel und Zelte zur Verfügung. Am Donnerstag forderte die israelische Regierung die Pilger zur Rückkehr auf. Die ukrainischen Grenzschützer teilten am Freitag mit, an den Grenzen zu Ungarn, Polen und Rumänien Menschen wegen illegaler Grenzübertritte festgenommen zu haben, unter ihnen viele israelische und US-Staatsbürger.