„Werden wir gewinnen?“ - Schoigu zuckt Schultern

Feindliche Waffen ausschalten sei Hauptaufgabe von Moskaus Truppen

„Die Streitkräfte sorgen für eine aktive Verteidigung an den notwendigen, wesentlichen Fronten. An manchen Orten ist es schwieriger, an anderen einfacher“, erklärte Schoigu. „Aber ich kann sagen, dass die Jungs und der Kommandant souverän auftreten und zuverlässig das verteidigen, was wir im Moment verteidigen müssen - natürlich die Orte, an denen die ukrainischen Streitkräfte durchbrechen wollen.“ Die Hauptaufgabe der russischen Streitkräfte bestehe darin, feindliche Waffen auszuschalten, so Schoigu.