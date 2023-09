Elon Musk für China-Sager von Taiwan gerügt

Taiwan fordert Musk im Gegenzug zu X-Öffnung in China auf

Der taiwanische Außenminister Joseph Wu hatte Musk in einem Beitrag auf X kritisiert und ihm darin vorgeschlagen, die regierende kommunistische Partei in China darum zu bitten, die Plattform für die Chinesen zu öffnen. „Vielleicht denkt er, sie zu verbieten ist eine gute Politik, so wie Starlink abzustellen, um den Gegenschlag der Ukraine gegen Russland zu vereiteln“, erklärte Wu.