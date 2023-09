Wie China auf der Seidenstraße falsch abbog

Am 7. September 2013 rief der chinesische Staatspräsident Xi Jinping die „Neue Seidenstraße“ ins Leben. Wichtige Handelswege zwischen Ost und West öffnen, das Land bis 2049 zur Weltmacht Nummer 1 machen - das sind die Ziele des Großprojekts, an dem sich 150 Länder beteiligen. Häfen, Staudämme, Eisenbahnlinien, Autobahnen, Pipelines: Eine Billion Dollar (!) investierte Peking in den vergangenen zehn Jahren. Doch jetzt wackelt der Investitionspakt bedenklich. Italien steigt aus, 60 Prozent der Auslandskredite fallen aus. Wo ist China auf der Seidenstraße falsch abgebogen?