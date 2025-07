So will neue AMS-Chefin Arbeitslosigkeit senken

„Ich wurde gewerkschaftlich erzogen, mein Vater war 41 Jahre lang Lokführer. Gleichzeitig war ich Unternehmerin. Ich kenne den schmalen Grat. Jede Firma ist nur so stark wie die Arbeitnehmer, und jeder Arbeitnehmer ist nur so stark wie die Wirtschaft“ – so beschreibt Melanie Hofinger ihren Zugang.

Am 1. September übernimmt die 32-Jährige die Leitung des Arbeitsmarktservice Linz, der größten Geschäftsstelle des AMS in OÖ.