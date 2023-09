Verhinderte Musk ukrainischen Angriff auf Krim?

Isaacson zufolge sprach Musk mit dem russischen Botschafter in den USA. Dieser habe ihm ausdrücklich gesagt, „dass ein ukrainischer Drohnenangriff auf die Krim zu einer nuklearen Antwort führen würde“. Musk habe seine Ingenieure heimlich angewiesen, die Abdeckung in einem Umkreis von 100 Kilometern um die Krim-Küste abzuschalten. „Als die ukrainischen Unterwasserdrohnen in die Nähe der russischen Flotte in Sewastopol kamen, verloren sie die Verbindung und wurden unschädlich an Land gespült“, schrieb Isaacson. Musk widersprach in einem weiteren Beitrag der Darstellung Isaacsons. „Die fraglichen Starlink-Regionen waren nicht aktiviert. SpaceX hat nichts deaktiviert“, schrieb Musk (siehe oben).