Fehde mit Abraham: „Lasse ich mir nicht gefallen!“

Der WAC empfängt im letzten Test am heutigen Samstag (17 Uhr) den kroatischen Erstligisten Istra – inklusive Fanfest in der Lavanttal-Arena ab 14 Uhr. Neuzugang Marco Sulzner zeigte im Test gegen Besiktas spielerisch auf, nahm es da auch mit Star Tammy Abraham auf, fühlte sich beim LASK zuletzt nicht wertgeschätzt und will nun mit den Wolfsbergern nach Europa. Und: So steht‘s um die Zukunft von Maxi Ullmann.