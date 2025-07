Syrien und Israel einigten sich auf Waffenruhe

Wie berichtet, lieferten sich in den vergangenen Tagen drusische Milizen und sunnitische Beduinen sowie syrische Regierungstruppen Kämpfe. Israels Armee hatte sich eingemischt und Konvois der Regierungstruppen und Regierungsgebäude in Damaskus bombardiert. Das Eingreifen wurde mit dem Schutz der Drusinnen und Drusen begründet. Zugleich will Israels Regierung nach dem Sturz des syrischen Ex-Machthabers Bashar al-Assad keine militärischen Kräfte im Süden des Landes dulden.