Kanada: Waldbrände zerstörten 5,5 Millionen Hektar

Waldbrände wüten auch in Frankreich und Spanien

Waldbrände gab es zuletzt auch in vielen europäischen Ländern, darunter Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien. In Südfrankreich wurden am Freitag zwei Feuerwehrleute bei einem Einsatz leicht verletzt. 150 Menschen wurden vorsichtshalber in Sicherheit gebracht, andere zwischenzeitlich aufgerufen, ihr Haus nicht zu verlassen. Der Fernverkehr nach Marseille wurde eingestellt, auch der Flugbetrieb war vorübergehend betroffen.



Hier sehen Sie eine Aufnahme aus Spanien: