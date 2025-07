Anstifter Benko? „Hat klar gesagt, was zu tun ist“

Besondere Brisanz für Benko besitzt folgender Umstand: Die Ermittler gehen mittlerweile anscheinend in praktisch allen Ermittlungssträngen davon aus, dass René Benko Anstifter der meisten Straftaten ist, die seine Vorstände bzw. Geschäftsführer begangen haben sollen. Die Soko Signa sammelt dazu Beweis um Beweis: Mit fortschreitender Ermittlungsdauer melden sich immer mehr seiner einstigen Vertrauten zu Wort – und bestätigen in Einvernahmen, dass René Benko offenbar überall das letzte Wort gehabt habe, ganz gleich in welcher Gesellschaft. Juristen nennen das: faktischer Machthaber. Strafrechtlich wäre das eine Anstiftung. Benko selbst bestreitet diese Darstellung und die Vorwürfe vehement, es gilt die Unschuldsvermutung.