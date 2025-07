Einigung! Manchester United vor 75-Mio.-Transfer

Wie „The Athletic“ berichtet, liegt die Ablösesumme bei stolzen 75 Millionen Euro (plus sieben Millionen Euro an Bonuszahlungen). Damit wäre der 25-jährige Offensivmann der teuerste Abgang in der Geschichte von Brentford. Bevor Manchester United kommende Woche zur Saisonvorbereitung in die USA aufbricht, soll der Kameruner noch den Medizincheck beim englischen Rekordmeister absolvieren.