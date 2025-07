Versteck von geflüchtetem Sträfling wurde verraten

Helikopter in der Luft, Suchhunde am Boden, Grenzkontrollen im Norden Oberösterreichs – alles um einen aus der Haft entsprungenen Einbrecherkönig zu erwischen. Doch der hatte sich gar nicht so weit entfernt in einem vermeintlich sicheren Versteck verkrochen – und wurde verraten! Er ist wieder in Haft.