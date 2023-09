Eine gemütliche Einkehr auf Schmugglerpfaden

Das Gebäude liegt idyllisch am Waldrand und etwas oberhalb des rauschenden Wildbaches. Der Weg führt direkt daran vorbei in den Bergwald. Im Zick-Zack geht es nun immer bergan. Auffallend sind die an den Nadelbäumen herabhängenden Flechten, der sogenannte Baumbart. Dieser kann bis zu 30 Zentimeter lang werden und weist eine fischgrätenähnliche Struktur auf. Der Gewöhnliche Baumbart ist quasi ein Gütesiegel, denn die Flechte wächst nur an Standorten mit guter Luftqualität und Bäumen mit „saurer Borke“. Das sind Nadelbäume wie Fichte und Tanne oder Laubbäume wie die Birke, die in exponierten Bergwäldern in niederschlags- oder nebelreichen Landstrichen mit hoher Luftfeuchtigkeit stehen.