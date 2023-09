Die Nächte werden schön langsam wieder heller

Schloss Ort ist in Nacht weiter nicht beleuchtet

In Gmunden steht das Beleuchtungsthema im Energie-Ausschuss kommende Woche auf dem Programm. Trotz vieler Beschwerden ist etwa das Schloss Ort noch immer nicht beleuchtet. „Mir ist bewusst, dass das nicht gut angekommen ist. Wir wissen aber noch immer nicht, wie sich die Preise entwickeln“, meint ÖVP-Bürgermeister Stefan Krapf. Von den Sparmaßnahmen war in Gmunden die Straßenbeleuchtung ausgenommen. „Wir stellen Stadtteil für Stadtteil auf LED um“, so Krapf. Auch die 1100-Einwohner-Gemeinde Puchkirchen (Bezirk Vöcklabruck) strahlt wegen der Energiekrise nicht mehr so hell. Im Vorjahr wurde jede zweite Straßenlaterne abgedreht. „Das bleibt aber nur noch für kurze Zeit so, denn in den nächsten drei Wochen stellen wir auf LED-Beleuchtung um. Dann drehen wir wieder jede Straßenlaterne auf“, kündigt VP-Bürgermeister Anton Hüttmayr an.