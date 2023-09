Amtsgeheimnis-Aus nur für halb Österreich geplant

Verfassungsjurist Heinz Mayer sieht in dem Entwurf eine Augenauswischerei: „Das ist ein Zeichen, dass man die Amtsverschwiegenheit nicht abschaffen will. Das ist eine heilige Kuh und die will man pflegen, weil man sich offenbar damit gut eingerichtet hat.“ Mayer ortet ein „Rückzugsgefecht“, denn die meisten Gemeinden Österreichs sind sehr klein. Wenn nur Gemeinden mit weniger als 5000 Einwohnern ausgenommen wären, würde die Veröffentlichungspflicht noch immer für 1819 nicht gelten.