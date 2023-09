Bereits 3000 Todesopfer nach Erdbeben in Marokko

Das Beben vom späten Freitagabend war das schlimmste seit Jahrzehnten in Marokko. Es hatte eine Stärke von 6,8. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mehr als 300.000 Menschen in Marrakesch und umliegenden Gebieten von dem Unglück betroffen. König Mohammed VI. ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.