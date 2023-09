Marokko: Hoffnung auf Überlebende schwindet

Die Zahl der Toten ist nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko auf 2.901 angestiegen. Über 5000 Verletzte wurden mittlerweile gezählt. Am vierten Tag nach dem schweren Beben schwindet die Hoffnung zunehmend, unter den Trümmern noch Überlebende zu finden. Der Hilfswerk International Nothilfekoordinator Heinz Wegerer beschreibt die Lage vor Ort: „Schon vor dem Erdbeben war das Epizentrum im Atlasgebirge schwer zugänglich. In den Dörfern gibt es unbefestigte Straßen, durch das Erdbeben wurde diese völlig zerstört. Es ist schwierig diese Dörfer zu erreichen.“ Die Einwohner müssen nicht nur die Toten bergen und begraben, es mangelt auch an Lebensmitteln und Wasser.