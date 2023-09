„Luxusreisen“: EU-Chefin flog 57 Mal mit Privatjet

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat innerhalb von zwei Jahren 57 Mal Jets für ihre Dienstreisen gemietet. Das bestätigte am Dienstagmorgen ein Sprecher der EU-Kommission. Er betonte, dass von der Leyen in der Regel Linienflüge nutze, in den Jahren 2021 und 2022 aber wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Linienflüge verfügbar gewesen seien.