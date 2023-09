Dort fliegen heimische Privatjets wirklich hin

„Während die Österreicherinnen und Österreicher unter der Sommerhitze ächzen, laufen die Turbinen der österreichischen Privatjets heiß. Dabei blasen die Jets Unmengen an klimaschädlichen Treibhausgasen in die Luft und feuern die Klimakrise weiter an“, kritisiert Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich.