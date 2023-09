Umweltaktivistinnen „torten“ Ryanair-Chef O‘Leary

Umweltaktivisten haben den Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair, Michael O‘Leary, am Donnerstag in Brüssel „getortet“. „Willkommen in Belgien“, rief eine Aktivistin, als sie dem Konzernboss ihre Torte ins Gesicht drückte, wie auf Videos zu sehen ist. „Stoppt die Verschmutzung“, rief die andere Aktivistin, während sie den 62-jährigen Unternehmer mit einer cremigen Backware traktierte.