Rumänischer Wildpinkler vor Gericht

Als Hausherr die Tür aufreißt und den Wildpinkler zurechtweist, zeigt sich dieser alles andere als einsichtig. „Ich werde Dich und Deine Familie umbringen, wenn Du mich nicht in die Praxis lässt“, soll der Rumäne dem Therapeuten gedroht haben. Was der Angeklagte in der Verhandlung allerdings bestreitet. „Ich dachte halt, die Praxis sei ein WC“, gibt dieser an. An eine Drohung seinerseits könne er sich zudem gar nicht erinnern. Nur, dass die Polizei ihn um fünf Uhr in der Früh aus dem Bett geklingelt hätte.