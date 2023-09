„Einbruchszahlen wieder auf dem Vor-Corona-Niveau“

Mittlerweile vergeht in Kärnten kein Tag, an dem nicht über Einbrüche in Häuser, Wohnungen, Keller oder Fahrzeuge berichtet wird. Besondere Schlagzeilen machte eine Reihe an Coups im Bezirk Spittal. Dort „besuchten“ die Täter, wie berichtet, sogar schlafende Opfer. „Grundsätzlich muss man sagen, dass wir durch die Pandemie etwas verwöhnt waren“, erklärt Chefermittler Peter Biedermann vom Landeskriminalamt.