Mögliche Einbruchsserie im Bezirk Spittal

Am Dienstag gegen 21 Uhr waren zwei unbekannten Personen in Seeboden unterwegs. „Es handelt sich dabei vermutlich um einen Mann und eine Frau, die ein ebenerdig gelegenes Fenster gewaltsam öffneten“, heißt es seitens der Polizei. „Die 85-jährige Hausbesitzerin schlief in ihrem Schlafzimmer, während ihre Enkelin, die sonst im ersten Stock wohnt, außer Haus war.“