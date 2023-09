Hilfsgelder: Ein Viertel geht an geringe Einkommen

Der Budgetdienst nahm die Unterstützungsmaßnahmen des Bundes sowie die Entwicklung der Haushaltseinkommen von 2019 bis 2023 ins Visier. Die zentralen Ergebnisse: Ungefähr ein Viertel zielte auf Privathaushalte mit einem geringen Einkommen. In Relation wirkten die Hilfsgelder des Bundes in dieser Gruppe am meisten. Sie wurden um 3,8 (2021) bis 12,7 (2022) Prozent entlastet.