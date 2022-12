Inflation trifft vor allem mittlere Einkommen

Schrumpft Mittelschicht?

In diesem Jahr werde der Wohlstand der Mittelschicht stärker einbrechen als für niedrige Einkommen, weil der Staat diese stärker stütze. Das werde im kommenden Jahr durch die neuen Lohnabschlüsse zunächst etwas korrigiert werden, wobei sich das später durch die hohe Inflation wieder ändere. „Insgesamt lässt sich sagen: Wenn wir es schaffen, die Inflation in absehbarer Zeit einigermaßen in den Griff zu bekommen, dann wird es wahrscheinlich bei diesem stagnierenden Wohlstand in der Mittelschicht für ein, zwei, drei Jahre bleiben“, sagte Lorenz. Wenn die Inflation hingegen nicht niedriger werde, dann werde die Mittelschicht schrumpfen.