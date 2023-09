Experte Salcher: Warum es in Schulen Noten braucht

In sechs Bundesländern (Tirol, Vorarlberg, Oberösterreich, Steiremark, Salzburg, Kärnten) beginnt am Montag das neue Schuljahr. Kurz bevor die Pausenglocken in den Klassenzimmern eine neue Lebensphase einläuten, gingen bereits die Wogen hoch, als - wieder einmal - diskutiert wurde, ob Ziffernnoten zugunsten von differenzierten Bewertungen abgeschafft gehören. Die SPÖ schlug vor, dieses Konzept in einer ganztägigen, gemeinsamen Schule für Sechs- bis 14-Jährige einzuführen.