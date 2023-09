Rettung aus Klettersteig dauerte die ganze Nacht

Abseilstand aufgebaut

In der Zwischenzeit - es war bereits 22.44 Uhr -trafen alle Rettungskräfte, insgesamt 20 Personen, mit Material am Wandausstieg ein und bauten einen Abseilstand auf. Kurz darauf wurde mit dem Abseilen zur Verletzten begonnen, bei der man wenig später eintraf. Die Frau wurde am Bein geschient, in eine Vakuummatratze und in eine stabile Trage eingepackt und anschließend in einem aufwendigen Aufseilprozess mittels Mannschaftsflaschenzug nach oben gezogen.