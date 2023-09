US-Wahl: Biden wird für Biden zum Problem

Bisher kein Beweis für Beteiligung von Joe Biden

Bereits 2019 hatte Trump seinen politischen Bluthund Rudy Giuliani von der Kette gelassen und auf Hunter Bidens angeblich korrupte Machenschaften in der Ukraine angesetzt. Die wahre Zielscheibe war Joe Biden, der gerade seine Kandidatur erklärt hatte. Was damals an Fakten herauskam, lässt sich kurz so zusammenfassen: Hunter war jahrelang drogenabhängig, hatte seine Familie verlassen und als Berater Millionen an Dollar von ausländischen Firmen in der Ukraine kassiert – nur weil er Biden mit Nachnamen hieß.