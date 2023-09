Aufregendster Politiker | Kurz, Zilk und der Notar

Aufregendster Politiker. Der aufregendste Politiker mag für manche derzeit FPÖ-Chef Herbert Kickl sein. Keiner polarisiert aktuell wie er, keiner zieht, wenn man den Umfragen Glauben schenken darf oder will, gerade so viele Wähler an wie er. Und doch soll es hier nicht um Kickl gehen. Denn, wie heißt es so frei nach den Brüdern Grimm, „hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen - da ist einer schöner als er“. Ja, Sebastian Kurz hat in dieser Woche wieder einmal bewiesen, dass er der aufregendste Politiker dieser Jahrzehnte ist. Obwohl er gar keine politische Funktion innehat, drehte sich einmal mehr alles rund um den 37-Jährigen. Ein Kinofilm gegen und einer für ihn, das rückte ihn wieder einmal dorthin, wo er sich am wohlsten fühlt: im Mittelpunkt, umringt von seinem Nachfolger und seinen Weggefährten. Doch welche Botschaft will er uns damit senden?