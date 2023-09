Nach dem Feuersturm auf in ein neues Zeitalter!

Was für eine Show: Am Samstagabend verwandelte in Linz die Visualisierte Klangwolke mit dem Titel „Odyssey“ die Donau vor dem Brucknerhaus in ein Meer aus Farben, auf dem poetische Bilder und grandiose Live-Acts mehr als 100.000 Besucher begeisterten. Die große Klammer aber war eine berauschende Musikperformance, von der virtuosen Stimme der Solistin Amber Monroe geführt. Tosender Applaus für eines der größten Kultur-Events des Jahres in Österreich.