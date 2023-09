Junge Kärntnerin kehrte nicht von Bergtour zurück

Ausgerutscht und abgestürzt

Gegen Mittag dürfte die junge Bergsteigerin aber kurz nach dem Gipfel am ausgesetzten Alpinsteig ausgerutscht sein. Hundert Meter stürzte sie über teils senkrechtes felsiges Gelände auf der Kärntner Seite ab. Den tödlichen Sturz mitansehen musste ihr Begleiter: „Das Mädchen ist unmittelbar hinter dem 28-Jährigen gegangen“, so die Polizei. Ihr Bergkamerad setzte sofort einen Notruf ab, doch auch der eingetroffene Notarzt konnte am Unfallort nur noch den Tod der 19-Jährigen feststellen.