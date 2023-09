Jobangebot für Teichtmeister exisitiert nicht mehr

Am Dienstag wurde Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister (43) am Wiener Landesgericht für Strafsachen rechtskräftig zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Das Urteil löste viele Diskussionen aus. Vor Gericht gab der 43-Jährige an, dass er bereits ein Jobangebot hätte. Wie sein Anwalt Rudolf Mayer allerdings am Freitag bekanntgab, gibt es dieses nicht mehr.