Das will Teichtmeister in Zukunft machen ...

„Pädophile feiern dieses Urteil!“

Für Carsten Stahl, der sich für Kinderschutz stark macht, muss sich Florian Teichtmeister erst einmal beweisen. Immerhin würde in einem Pädophilen-Forum das Urteil nun gefeiert werden! Auf die Frage, ob er mit seiner Demonstration für Kinderschutz dem Richter nicht einen Milderungsgrund am Serviertablett geliefert habe, stellt er klar, dass er mit „irgendwelchen Bekloppten, die mit einem Galgen herumlaufen“ nichts zu tun haben will. Er habe seine Demo nicht angemeldet, was ihm eine Anzeige einbrachte.