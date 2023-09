Wie Teichtmeister jetzt abkassieren könnte

Es liegt am Ego des verurteilten Schauspielers, ob er Kapital aus dem Theater um seine Person schlagen möchte. Wurde er im Internet massiv beschimpft oder in seiner Ehre beleidigt, kann der 43-Jährige gegen den „Hass im Netz“ rechtliche Schritte setzen - so, wie dies Kanzler-Gattin Katharina Nehammer und FPÖ-Chef Herbert Kickl erfolgreich getan haben. Allein das Teilen eines inkriminierenden Postings reicht aus, um den Tatbestand der üblen Nachrede zu erfüllen.