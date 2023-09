Medaillentraum platzte schon vor dem Finale

Mit einer grandiosen Leistung zog der Salzburger am Donnerstag in das A-Finale im Leichtgewichts-Einer bei der Weltmeisterschaft in Belgrad (Ser) ein. Heute Mittag stand der Endlauf um die Medaillen auf dem Programm, doch Reim war gar nicht am Start. Der 25-Jährige erlitt bei einer Kollision im Training am Vortag so schwere Prellungen, dass er nicht antreten konnte.