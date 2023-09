Bullen-Girls eröffnen die Punktejagd

Nach langer Vorlaufzeit ist es heute soweit: Die Mädchen-Mannschaft vom FC Red Bull Salzburg feiert ihre Pflichtspielpremiere. Zum Start geht’s für die U16-Girls in der U14-Sparkassenliga gegen das Burschen-Team vom FC Pinzgau Saalfelden. „Wir wissen noch nicht ganz, was uns erwartet. Ich glaube aber, dass wir in der Liga eine gute Rolle spielen werden“, ist Bernd Winker, Leiter der Sektion Frauenfußball bei den Bullen, zuversichtlich.