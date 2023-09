Inferno auf Areal von Tiroler Entsorgungsfirma

Feueralarm in der Nacht auf Freitag im Tiroler Oberland. Auf dem Areal einer Entsorgungsfirma in Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) ist aus bisher unbekannter Ursache ein Müllberg in Brand geraten. Bis zu 130 Einsatzkräfte kämpften stundenlang gegen das Inferno an.