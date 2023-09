Villacher (20) krachte ungebremst in Polizeiwagen

In der Nacht auf Donnerstag führte eine Polizeistreife des Stadtpolizeikommandos Villach eine Schwerpunktkontrolle in der Maria-Gailer-Straße durch. „Das Dienst-Kfz war am Ende einer Bushaltestelle abgestellt, wo es durch die öffentliche Straßenbeleuchtung deutlich ausgeleuchtet war“, schildert ein Polizist. Als sich ein Pkw stadteinwärts näherte, bemerkten die Beamten, dass das Auto nicht langsamer wurde, sondern mit gleichbleibender Geschwindigkeit immer näher kam.