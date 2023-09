Das Ländle tritt in die Pedale und hängt alle ab

Vorarlberg schöpft Förderungen optimal ab

Wie sehr sich die Fahrradkette mittlerweile in den Köpfen verfangen hat, lässt sich an den Fördergeldern ablesen: So hat der Bund in den Jahren 2020 bis 2022 nicht weniger als 28 Millionen Euro an Radverkehrsförderung für Projekte in Vorarlberg ausgeschüttet - das sind über 30 Prozent der gesamten Fördersumme! Zur besseren Einordnung: Pro Einwohner flossen 23,6 Euro an Radverkehrsförderung ins Ländle, im Burgenland, das im Bundesländerranking an zweiter Steller liegt, waren es gerade einmal 3,6 Euro pro Kopf. „Diese großen Fördersummen - und das ist mir sehr wichtig, zu betonen - fallen nicht einfach vom Himmel, sondern kommen nur deswegen zustande, weil Vorarlberg ganz bewusst und systematisch in die Erweiterung der Fahrradinfrastruktur investiert“, betont der zuständige Landesrat Daniel Zadra.