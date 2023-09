„Inflation und Zinsen belasten, Bund muss handeln“

„Krone“: Wie ist der Wirtschaftsstandort Tirol Ihrer Meinung nach aktuell aufgestellt?

Mario Gerber: Wir haben mit unserem ausgewogenen Branchenmix aus Tourismus, Industrie und Wirtschaft ein starkes Fundament. Damit sind wir super aufgestellt, wie auch die Vergangenheit gezeigt hat. Natürlich muss man dazusagen, dass es mehrere Faktoren gibt, die die Wirtschaft mitnehmen. Auf der einen Seite die Teuerung und Inflation sowie die hohen Zinsen. Auf der anderen Seite beschäftigt uns nach wie vor der Fachkräftemangel. Klar gesagt werden muss auch, dass man in Deutschland sieht, was passiert, wenn man mit der Wirtschaft zu sehr spielt. Zwei Drittel wünschen sich eine andere Regierung, weil die Wirtschaft gegen die Wand gefahren wird. Wir müssen in Tirol mutige und fundierte Entscheidungen treffen, damit wir erfolgreich wirtschaften können. Es gibt viele Säulen, die Tirol tragen, aber eine funktionierende Wirtschaft braucht jede moderne Gesellschaft.