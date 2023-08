Inflation und Energiekrise treiben Insolvenzen an

Produktionsbetriebe in Tirol am meisten betroffen

Während in Österreich Handel, Bau und Gastronomie bzw. die Beherbergung die Insolvenztreiber sind, „ist es in Tirol vor allem der Bereich der klassischen Produktionsbetriebe, der im ersten Halbjahr die meisten Insolvenzen aufweist - und zwar knapp 50 Fälle. Daran wird sich auch in der näheren Zukunft nicht wesentlich etwas ändern“.