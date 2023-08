„Raschere Verfahren im Tiroler Naturschutzgesetz!“

Viel Geduld brauchten Planer in Tirol bisher, wenn es um Projekte bei der Energiewende geht. Denn bei Vorhaben, die einen größeren Eingriff in die Natur zur Folge haben, stehen auf der einen Seite die Projektwerber sowie der Standortanwalt, auf der anderen diverse NGOs, Bürgerinitiativen, die Gemeinde, die Umweltanwaltschaft sowie Anrainer. In der Mitte ist die UVP-Behörde (Umweltverträglichkeitsprüfung, Anm.), die über grünes bzw. rotes Licht entscheidet.