Modi in der „Krone“: „Die Welt ist eine Familie“

„Vasudhaiva Kutumbakam“ - diese beiden Worte sind Ausdruck einer tiefgreifenden Philosophie. Sie bedeuten „die Welt ist eine Familie“. Diese allumfassende Sichtweise ermutigt uns dazu, als eine universelle Familie voranzukommen, über Grenzen, Sprachen und Ideologien hinweg. Während des indischen G20-Vorsitzes hat sich dies in einem Aufruf zu einem auf den Menschen ausgerichteten Fortschritt konkretisiert. Als eine Erde kommen wir zusammen, um unseren Planeten zu versorgen. Als eine Familie unterstützen wir uns gegenseitig in unserem Streben nach Wachstum. Und wir bewegen uns gemeinsam auf eine gemeinsame Zukunft zu - eine Zukunft - diese ist in diesen vernetzten Zeiten eine unbestreitbare Wahrheit.