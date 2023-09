Selbstständigkeit endete im Chaos und vor Gericht

Vereinbarung über Rückzahlung

Es geht um rund 11.500 Euro nicht bezahlter Dienstnehmerbeiträge an die ÖGK. Viel Geld für jemanden, der durch die Selbstständigkeit in die Privatinsolvenz geschlittert ist. Im Falle der 36-jährigen Serbin betrugen die Schulden nach der Pleite - inklusive der Säumnis gegenüber der ÖGK - 70.000 Euro. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, suchte die Frau den Dialog mit der Kasse. Dort zeigte man sich kooperativ - eine Vereinbarung über eine monatliche Rückzahlung in Höhe von 100 Euro wurde getroffen, das Schreiben auf postalischem Wege zugesandt.