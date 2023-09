Wie ein Kärntner ganz Spanien genarrt hat

Ein Kärntner Aristokrat, geboren 1889 in der kleinen Ortschaft Tschöran in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See, hat in den Anfängen des vergangenen Jahrhunderts eine zweifelhafte Karriere als Hochstapler absolviert. Mit einem sensationellen Projekt hatte er die Regierenden in Spanien auf sich aufmerksam gemacht und viele Millionen abgeräumt.