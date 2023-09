Wie können wir die letzten Alpengletscher retten?

Die Gletscher in den Alpen schmelzen als Folge der Erderwärmung förmlich dahin, viele von ihnen könnten bis zum Ende des Jahrhunderts ganz verschwinden. Besonders besorgniserregend ist die rasant zunehmende Geschwindigkeit des Gletschersterbens: Laut einer Analyse des Österreichischen Alpenvereins sind die heimischen Ferner im Jahr 2022 so schnell geschrumpft wie noch nie zuvor - im Durchschnitt haben sie etwa 29 Meter an Länge eingebüßt, was dem 2,6-fachen des Rückgangs von 2021 entspricht.